В Полтавской области сгорел самолет Ан-2, есть травмированные

В Полтавской области после аварийной посадки загорелся самолет Ан-2. Двое членов экипажа получили травмы. Об этом информирует ГосЧС.

Инцидент произошел около 10 утра в воскресенье, 23 июня вблизи села Мельницы.

"Во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет Ан-2 с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Через час спасатели ликвидировали возгорание.

В результате инцидента получили незначительные травмы двое членов экипажа, их госпитализировали.

Напомним, ранее во время авиашоу в Польше самолет упал в реку. 60-летний пилот погиб.