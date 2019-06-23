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В Полтавской области сгорел самолет Ан-2, есть травмированные

Самолет совершил аварийную посадку.

В Полтавской области сгорел самолет Ан-2, есть травмированные
Фото: dsns.gov.ua

В Полтавской области после аварийной посадки загорелся самолет Ан-2. Двое членов экипажа получили травмы. Об этом информирует ГосЧС.

Инцидент произошел около 10 утра в воскресенье, 23 июня вблизи села Мельницы.

"Во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет Ан-2 с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Через час спасатели ликвидировали возгорание.

В результате инцидента получили незначительные травмы двое членов экипажа, их госпитализировали.

Напомним, ранее во время авиашоу в Польше самолет упал в реку. 60-летний пилот погиб.

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