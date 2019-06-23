Организаторы Марша равенства заявили о 8 тыс. участников, полиция - о 3 тыс. (обновлено)

В Марше равенства на защиту прав ЛГБТ-сообщества в воскресенье, 23 июня, в Киеве, согласно данным организаторов, приняли участие более восьми тысяч человек.

Участник мероприятия доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко рассказал, что в "КиевПрайде" впервые организовано приняли участие более 30 военных, передает Громадське.

Он также отметил, что представители ЛГБТ-сообщества в армии страдают от большого количества гомофобов.

"Именно из-за гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", - добавил военный.

На акции также присутствовали депутат Европарламента Ребекка Хармс, представители общественной организации Human Rights Watch и миссии ООН в Украине.

Обновление 12:30. В полиции сообщили, что в Марше равенства приняли участие около трех тысяч участников, передает РБК-Украина.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что задержанных во время акции в Киеве не было.

"За несколько дней до марша проводились превентивные меры. В рамках их были задержаны люди, но не во время самих массовых мероприятий", - сказал Князев.

Он также сообщил, что с заявлениями о нападениях в правоохранительные органы пока не обращались.

Напомним, в воскресенье в Киеве прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Через несколько минут после начала мероприятия колонну участников атаковали противники Марша. Двух нападавших задержала полиция. Также в ночь на воскресенье правоохранители задержали девятерых мужчин, которые готовили провокации к шествию.

Ранее сообщалось, что на "КиевПрайд" пригласили президента Владимира Зеленского, однако в Администрации на приглашение не ответили.