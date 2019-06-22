Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в субботу

С начала суток российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций ООС, из них: дважды вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Широкино - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; окраину Красногоровки - из 120 мм миномета и автоматического гранатомета; Гнутово, - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Новотроицкое - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Песчаного - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; населенный пункт Южное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новолуганское - из крупнокалиберного пулемета.

Напомним, 21 июня боевики 25 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил. Один украинский военнослужащий получил боевую травму.