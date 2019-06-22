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Жителя Мариуполя, который был информатором "ДНР", приговорили к 9 годам тюрьмы

Он передавал боевикам данные о передвижении украинских военных.

Жителя Мариуполя, который был информатором "ДНР", приговорили к 9 годам тюрьмы
Фото: Агентство Крымские Новости

Приморский районный суд Мариуполя приговорил к девяти годам лишения свободы информатора "ДНР". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Сотрудники спецслужбы установили, что житель Мариуполя с ноября 2014 по январь 2015 по указанию боевиков собирал информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники украинских подразделений, участвовавших в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Полученные данные с помощью мобильного телефона он передавал двум представителям "ДНР".

Оперативники СБУ задержали злоумышленника в январе 2015 года.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Украину не пустили двух ирландцев с георгиевскими лентами, выкрикивавших "ДНР, вперед!".

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