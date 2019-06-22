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25 обстрелов совершили боевики на Донбассе в пятницу

Один украинский боец получил боевое травмирование.

25 обстрелов совершили боевики на Донбассе в пятницу
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 21 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Пески, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны девять раз у населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Пивденное, Катериновка, Зайцево, Новгородское.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирование.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям.

По данным разведки, 21 июня четырех оккупантов ранено.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил у Водяного, Старогнатовки и Широкино.

Напомним, вечером в пятницу сообщалось о 9 обстрелах боевиков.

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