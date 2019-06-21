Полиция призвала участников "КиевПрайда" и их оппонентов не провоцировать друг друга

Полиция на вхыодных усилит меры безопасности в Киеве из-за проведения массового мероприятия - марша равенства "КиевПрайд". Замглавы МВД Сергей Яровой призвал участников марша и их оппонентов не провоцировать друг друга, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в марше примут участие около 10 тыс. участников.

"Мы провели встречи с организаторами акции и понимаем масштабы марша, поэтому для обеспечения безопасности на улицы выйдут все подразделения системы МВД. Наша позиция остается неизменной - на первом месте для нас безопасность граждан. Поэтому руководители на местах должны знать, что от них требуют и контролировать ситуацию на вверенной им области. К проведению мероприятий мы привлекаем все подразделения - ГосЧС, полицию, а также подразделения полиции диалога", - отметил Яровой.

Правоохранители призывают участников марша, а также и их оппонентов, не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона.

"Конституция для всех одинакова. На любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ", - отметил Яровой.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что на территорию марша будет ограничен доступ, пройти можно будет только через проверочную рамку.

"Это очень динамичное мероприятие, обстановка может меняться очень быстро, поэтому призываю руководителей принимать решение немедленно и на местах. Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время шествия национальной символики РФ или призывов к миру с ней. Это недопустимо", - сказал Крищенко.

Напомним, на выходных, 22 и 23 июня, в Киеве будет частично ограничено дорожное движение в связи с проведением массового мероприятия, а также закрыты на вход и выход пассажиров три центральные станции метро.