Городской совет Ровно запретил проводить ЛГБТ-марши

Городской совет Ровно запретили проводить на территории города ЛГБТ-марши.

Об этом сообщает Суспільне.UA.

"Вопрос о запрете проведения маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, касающихся пропаганды однополых отношений, обсудили 24 декабря на сессии Ровенского городского совета. Инициировал это глава бюджетной комиссии и депутат от ВО "Свобода" Олег Карпяк", - говорится в сообщении.

В проекте решения авторы ссылаются на "ст.3 Семейного кодекса.

"Запретить на территории Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых "маршей равенства", "прайдов", "фестивалей квир-культуры" и т.п., проходящих в местах массового досуга семей с детьми", а также предлагается исключить проведение публичных кампаний и мероприятий, которые представляют угрозу института семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины", - говорится в проекте решения.

Тем временем, активисты направили в Нацполицию обращение, в котором сообщают, что будут проводить бессрочную акцию на тему "ЛГБТ+" по всему городу. Также организаторы акции подчеркивают, что запрет на ее проведение, противоречит Конституции.

"Действия органов местного самоуправления Ровно абсурдные, они неконституционные, что мы и хотим продемонстрировать. Мы хотим привлечь внимание к правам людей высказывать свое мнение путем мирных собраний. Национальная полиция должна отреагировать на наше сообщение, и это - проверка работы Нацполиции как органа - выберет ли он запрет, или нормально отреагирует на сообщения", - активист движения "Граница", председатель ОО "Школа Медиапатротив" Евгений Бондаренко.

Напомним, в сентябре в Харькове организаторы "ХарьковПрайда" объявили о проведении 9-15 сентября "Pride Week", в ходе также пройдут несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а сам гей-парад состоится 15 сентября. После этого мэр Харькова Геннадий Кернес обратился в суд с просьбой ограничить мероприятие.

Организаторы Марша равенства заявили, что готовы отстаивать его проведение в суде и считают петицию о запрете KharkivPride антиконституционной. 9 сентября Харьковский горсовет заявил, что не будет подавать иск в суд с требованием ограничить проведение марша.