В Луганской области более 80 тысяч жителей осталось без водоснабжения

В Лисичанске решили снизить работу отопительных котельных до минимума и приостановить занятия в школах.

Более 80 тысяч жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, а также 35 учебных и 25 лечебных учреждений Луганской области остались без водоснабжения. Об этом сообщил пресс-центр Лисичанского горсовета.

"Сегодня, 24 декабря, ООО «Луганское энергетическое объединение» отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал» (водонасосоные станции «Белоговорская», «Сумесная», «ГТВ», «Привольнянская», «Малорязанцево»), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье", - сказано в сообщении.

Сейчас руководством города и администрацией «Лисичанскводоканал» прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия.

Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения, «Лисичанскводоканал» совместно с Главным управлением ГосЧС Луганской области разработал график подвоза питьевой и технической воды.

Более того, из-за прекращения централизованного водоснабжения в Лисичанске решили снизить работу отопительных котельных до минимума и приостановить занятия в школах.

Напомним, воду в Лисичанске ранее отключали также 18 октября. Жители из Лисичанска, Приволья и Новодружеска были без воды. Из-за этого 22 октября объявляли чрезвычайную ситуацию. Отключения воды происходят из-за задолженности за потребленную электроэнергию.