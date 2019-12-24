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Завтра в Украине до +12, местами дождь и мокрый снег

В Киеве временами дождь, до +7. 

Завтра в Украине до +12, местами дождь и мокрый снег
Фото: Макс Требухов

В Украине максимальная температура 25 декабря составит 12 градусов тепла, местами пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщили в прогнозе Укргидрометцентра.

В Киеве облачно, временами дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7 градусов.

На западе Украины облачно, временами дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+6 градусов. В Карпатах ночью временами снег, днем временами мокрый снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

На севере Украины облачно, временами дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+8 градусов; в Сумской области временами небольшой дождь, температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно, временами дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+8 градусов.

На востоке Украины облачно, временами дождь, только в Луганской области днем без существенных осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно, временами дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +5…+11 градусов.

В Крыму облачно, временами дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.

Напомним, в Киеве впервые за 139 лет дневная температура 18 декабря превысила 15 градусов тепла.

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Источник: "Українські новини"
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