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Кабмин решил упростить пересечение админграницы с Крымом для детей

Дети от 14-16 лет, которые учатся на материковой части Украины, смогут пересекать админграницу самостоятельно.

Кабмин решил упростить пересечение админграницы с Крымом для детей
Фото: Юрий Гусев

Кабинет министров решил упростить пересечение границы Херсонской области с оккупированным Крымом для детей от 14 до 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук у себя в телеграме.

Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или украинского загранпаспорта и при наличии информации про обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

"В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины", - добавил он.

Напомним, 19 декабря на временном контрольном пункте въезда/выезда для автомобильного сообщения "Каланчак" в Херсонской области открыли сервисную зону для граждан для комфортного пересечения админграницы с оккупированным Крымом. Сервисная зона также предназначена для предоставления административных, транспортных и бытовых услуг для граждан.

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