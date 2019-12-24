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За сутки на Донбассе произошло семь обстрелов

Потерь с украинской стороны нет. 

За сутки на Донбассе произошло семь обстрелов
Фото: Макс Левин

За сутки 23 декабря в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях произошло семь обстрелов. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и иного стрелкового оружия", – добавили в министерстве.

Неподалеку Лебединского огонь велся из разных гранатометов, рядом со Старогнатовкой – из станкового противотанкового гранатомета, возле Васильевки – из стрелкового оружия. Два обстрела из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Широкиного, а район Новотроицкого обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также из крупнокалиберных пулеметов противник открыл огонь рядом с Пивденным. 

С начала суток 24 декабря и по состоянию на семь утра вражеские силы один раз открывали огонь по защитникам населенного пункта Березовое, потерь с украинской стороны нет.

Напомним, по данным украинской разведки, с начала декабря на оккупированные части Донбасса продолжается ввоз новых партий мин и гранат

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