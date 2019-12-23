Оккупанты направляют на Донбасс новые поставки мин и гранат, - разведка

С начала декабря на оккупированные части Донбасса завозят новые партии мин и гранат. Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны, ссылаясь на разведку.

Командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет обустройства дополнительных минно-взрывных заграждений.

"С начала декабря этого года на передовые подразделения противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в необорудованных для этого местах и с нарушениями. Это привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - подчеркивает министерство.

В частности, 20 декабря вокруг здания одного из учебных заведений на временно оккупированной территории Луганской области были выявлены разбросанные боеприпасы, в том числе наступательные гранаты «Ф-1», используемые оккупантами для установки так называемых растяжек.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", солдат Герман Соловьев, 1990 года рождения. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции. Герман был механиком-водителем.