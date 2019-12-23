S&P: Россия ищет альтернативные корабли, чтобы закончить "Северный поток-2"
S&P: Россия ищет альтернативные корабли, чтобы закончить "Северный поток-2"
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
Капитан "Шахтера" отказался продлевать контракт с "горняками"
Капитан "Шахтера" отказался продлевать контракт с "горняками"
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
Житель Днепра ушел с корпоратива в нижнем белье
Житель Днепра ушел с корпоратива в нижнем белье
Танкистка "ДНР" с позывным Ветерок получила пять лет условно
Танкистка "ДНР" с позывным Ветерок получила пять лет условно
В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
На западной границе Украины образовались километровые очереди
На западной границе Украины образовались километровые очереди
ГлавнаяОбществоВойна

Оккупанты направляют на Донбасс новые поставки мин и гранат, - разведка

Оккупационные войска усиливают свои позиции за счет обустройства дополнительных минно-взрывных заграждений.

Оккупанты направляют на Донбасс новые поставки мин и гранат, - разведка
Фото: Владислав Мусиенко

С начала декабря на оккупированные части Донбасса завозят новые партии мин и гранат. Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны, ссылаясь на разведку.

Командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет обустройства дополнительных минно-взрывных заграждений.

"С начала декабря этого года на передовые подразделения противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в необорудованных для этого местах и с нарушениями. Это привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - подчеркивает министерство.

В частности, 20 декабря вокруг здания одного из учебных заведений на временно оккупированной территории Луганской области были выявлены разбросанные боеприпасы, в том числе наступательные гранаты «Ф-1», используемые оккупантами для установки так называемых растяжек.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", солдат Герман Соловьев, 1990 года рождения. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции. Герман был механиком-водителем.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также