За сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Один военный погиб, еще один получил ранения.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано пять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи н.п. Пески - из стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Красногоровки - из стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи с Новгородским - враг применил минометы калибра 82 мм.

"Вчера, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один получил ранения", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в 2019 году на освобожденных территориях Донбасса разминировали более 250 га.

С начала войны Донбассе от мин погибли 300 гражданских, из них 27 детей. Общее количество пострадавших гражданских о взрывоопасных предметов – более тысячи.