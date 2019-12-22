Австрийская авиакомпания ввела проездной на рейсы по Европе

Авиакомпания Austrian Airlines ввела авиационный проездной, который позволяет совершать 10 перелетов из Вены и в Вену по фиксированной цене и действует в течение года.

По информации avianews, список возможных направлений перелетов включает около 60 городов Европы, в том числе Киев, Одессу, Днепр и Львов, а также Марракеш в Марокко и столицу Армении Ереван.

Austrian Airlines ввела проездные двух типов - City Pass, который позволяет совершать перелеты между Веной и одним выбранным городом, и Europe Pass, охватывающий перелеты из Вены в любой из 60 городов.

Минимальная стоимость проездного City Pass начинается от 449 евро (45 евро за перелет), Europe Pass - от 799 евро (80 евро за перелет).

Самая низкая цена действует, если пассажир выбирает опцию бронирования перелета не менее чем за 60 дней до вылета и с исключением периода Рождественских и Пасхальных каникул.

Также можно выбрать проездные с бронированием билетов за 21 или 7 дней до вылета, охватывающие рейсы в период праздников, однако в таком случае применяются повышающие коэффициенты.

Вне зависимости от типа выбранного проездного, он включает перелет по тарифу Economy Light только с ручной кладью. Если пассажир забронировал билет в счет квоты по проездному, изменить дату или вернуть билет нельзя.

Новая услуга рассчитана на жителей Вены, поскольку вылеты должны выполняться именно из столицы Австрии.