На Донбассе из-за обстрела боевиков получил ранения украинский военный

С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе осуществили два обстрела, в результате чего ранения получил украинский боец. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"С 06.10 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитниках Песков. Враг вел плотный обстрел в течение получаса. Также противник с 10.40 до 11.25 от оккупированного н.п. Смелое применил по нашим позициям в районе Крымского АГС и стрелковое вооружение", - сказал спикер Минобороны.

Раненого военнослужащего доставили в военный мобильный госпиталь.

"Подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", - подытожил спикер.

Напомним, в субботу боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь. В частности, оккупанты из минометов обстреляли хутор Вольный и позиции ООС возле Крымского.