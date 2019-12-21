Фигуранту дела об убийстве Веремия не продлили меру пресечения из-за отказа от адвокатов

В субботу в Шевченковском районном суде Киева должны были рассмотреть продление срока ареста для Павла Бялая, которого следствие считает правой рукой Юрия Крысина. Он фигурирует в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Заседание традиционно для последних двух месяцев началось с отводов. Адвокат Виталий Штомпель снова заявил отвод председательствующей судьи Татьяне Левицкой, но его отклонили.

После этого обвиняемый Бялай заявил отвод прокурору Юлии Малашич, аналогичный тому, который был озвучен на предыдущем продлении меры пресечения. Его тоже оставили без рассмотрения.

Тогда Бялай попробовал добиться переноса заседания из-за неявки его третьего адвоката, которая второй подряд не пришла на заседание. Штомпель заметил, что она присутствовала в зале и якобы приходила для расторжения договора с Бялаем.

Затем оба оставшихся адвоката Виталий Штомпель и Елена Шаповал взяли самоотвод, мотивируя это тем, что суд ограничил их выступления всего 5 минутами. Они заявили, что в таком случае считают себя некомпетентными и берут самоотвод. Суд ответил, что это не является законным основанием для отвода.

Тогда сам Бялай заявил отвод обоим защитникам.

"В связи с неявкой другого защитника, которая была перед заседанием в зале и самовольно до его начала покинула заседание - прошу вместе с решением вопроса о принятии отказа от защитников привлечь адвоката с БПП [бесплатной правовой помощи] для одного процессуального действия, так как сроки меры пресечения заканчиваются 3 января 2020 года", - заявила в свою очередь прокурор Юлия Малашич, ведь без адвоката обвиняемого рассмотрение дела невозможно.

Но в конце заседания оказалось, что Бялай привлек еще одного своего адвоката, которая на заседание не явилась.

Поэтому по выходу из совещательной комнаты суд принял отказ обвиняемого от защитников и назначил следующее заседание на понедельник, 23 декабря.

Напомним, что, по версии следствия, Бялай стрелял в автомобиль такси, в котором ехал журналист Вячеслав Веремий в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. Так называемые "титушки" остановили такси, вытащили из него журналиста Веремия и Алексея Лимаренко. Сначала их жестоко избили, а затем выстрелили в Веремия.

Непосредственно в Веремия стрелял другой участник группы "титушек" - Джалал Алиев, который сейчас скрывается.