Апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве Веремия

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Павла Бялая, фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, который погиб во время Революции достоинства.

Такое решение приняла сегодня коллегия судей под председательством судьи Василия Полосенко, отклонив жалобу защиты Бялая на решение Шевченковского районного суда от 5 ноября 2019 года о продлении срока содержания его под стражей.

Прокурор по делу Юлия Малашич в комментарии LB.ua сказала, что считает решение хорошим знаком.

«Дело в том, что сегодня рассматривали решение, действие которого закончилось. Как правило, в таком случае апелляционный суд закрывает дело. Но суд, приняв во внимание доводы относительно наличия рисков, перечисленных мною, а также несоответствие апелляционной жалобы нормам УПК суд отказал по сути дела", - сказала она.

Прокурор добавила, что пока огласили только короткое решение, и мотивация суда неизвестна. “Но сам отказ закрыть производство - хороший показатель”, - считает Малашич.

В ходе рассмотрения прокурор также напомнила, что Бялай уже укрывался от следствия и был объявлен в розыск. Последнее решение продлевает меру пресечения Бялаю до 20 февраля 2020 года.

Следующее заседание по сути дела состоится 22 января.

Напомним, 23 декабря Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора по делу Юлии Малашич о продлении меры пресечения Павлу Бялаю на два месяца. Во время рассмотрения дела адвокат Бялая, получив отказ на свои ходатайства, плакала и просила вызвать скорую. До этого Бялай отказывался от адвокатов.

Павла Бялая задержали 9 марта 2017 года в квартире его девушки. Его обвиняют по п.п 7, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство с хулиганских мотивов по предварительному сговору), ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), ст. 340 (препятствование собраниям), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения собрала 13 томов материалов дела, а также 37 гигабайт видео- и аудиозаписей.

По версии следствия, Бялай стрелял в автомобиль такси, в котором ехал журналист Вячеслав Веремий в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. Так называемые "титушки" остановили такси, вытащили из него журналиста Веремия и Алексея Лимаренко. Сначала их жестоко избили, а затем выстрелили в Веремия.

По версии следствия, непосредственно в Веремия стрелял другой участник группы "титушек" - Джалал Алиев, который сейчас скрывается.