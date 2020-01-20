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На Донбассе погиб боец 72-й бригады Александр Слободанюк

Ему было 48 лет.

В зоне боевых действий на Донбассе 19 января погиб солдат 72 омбр им. Черных Запорожцев Александр Слободанюк.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Фото: facebook.com/72.brigade.best

"19 января наша бригада Черных Запорожцев понесла невосполнимую потерю! Выполняя боевые задачи по обороне и защите Украины погиб от пули российских оккупантов воин нашей 72-й бригады младший сержант Слободанюк Александр", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев выражает искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и знакомым военнослужащего.

"Склоняем головы в скорби по нашему боевому собрату, который 22 года своей жизни отдал делу защиты народа Украины!", - отметили в бригаде.

Как сообщалось, 18 января в зоне боевых действий на Донбассе погиб солдат 72 омбр им. Черных Запорожцев Валерий Закусило. У него остались жена и две дочери.

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