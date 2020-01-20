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За сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

За сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Марьинкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Пять бстрелов зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; три жды недалеко от населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с действующим главой ОБСЕ Эди Рамой усиление обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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