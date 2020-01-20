Угрожавший взорвать мост Метро в Киеве бывший военнослужащий Белько помещен в психбольницу

Экспертиза показала, что на момент совершения преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими.

Суд поместил угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько в психиатрическое медучреждение до окончания досудебного расследования.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"Днепровский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение", - говорится в сообщении.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими. Врачи заключили, что и в настоящее время психическое состояние Белько не изменилось, в связи с чем требуется госпитализация в учреждение с усиленным психиатрическим наблюдением.

Напомним, 18 сентября Белько на автомобиле заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Четких требований к правительству или конкретным лицам он не выдвигал. Через несколько часов он сдался полиции.

После задержания в полиции сообщили, что не будут выдвигать против Белько обвинения в подготовке теракта, инцидент переквалифицировали в хулиганство. У Белько не было при себе взрывчатки, только карабин и помповое ружье, из которого он стрелял по полицейскому дрону.

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда передала жителям Киева извинения от Белько. А глава МВД Арсен Аваков пообещал взять бывшего военнослужащего на поруки и помочь ему пройти курс реабилитации от наркотиков.