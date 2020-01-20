Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания
​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
Игрока сборной Украины не взяли на сбор в Турцию: он оказался не нужен "Шахтеру"
Игрока сборной Украины не взяли на сбор в Турцию: он оказался не нужен "Шахтеру"
В Одессе уволили продавщицу, которая оскорбляла украиноязычных покупателей
В Одессе уволили продавщицу, которая оскорбляла украиноязычных покупателей
Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину
Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину
ГлавнаяОбществоПроисшествия

СБУ разоблачила завербованного спецслужбами РФ контрактника

Он специально вступил в контрактную службу, чтобы докладывать информацию ФСБ.

Контрразведка СБУ разоблачила деятельность военнослужащего одной из боевых бригад ВСУ, которого завербовали спецслужбы РФ. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Житель города Святогорск после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Во время прохождения «военной службы» в составе террористических группировок 100 ОМСБр «Республиканской гвардии» и 1 ОМСБр «Славянской бригады» 1 АК «НМ ДНР» он был завербован сотрудниками российских спецслужб», - сказано в сообщении.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

В начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере.

Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации воинских частей ВСУ, в том числе в районе проведения ООС, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, учредительных и персональных данных командиров.

Правоохранители задержали агента спецслужб РФ возле воинской части при попытке передачи собранных данных. Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности установили, что сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму принуждают граждан Украины к "конфиденциальному сотрудничеству".

Ранее СБУ заявляла, что российские спецслужбы пытаются вербовать украинских военнослужащих в социальных сетях под видом желающих познакомиться женщин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также