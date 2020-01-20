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В Запорожской области двое мужчин погибли при взрыве гранаты

Оба скончались на месте происшествия.

В Запорожской области двое мужчин погибли при взрыве гранаты
Архивное фото
Фото: https://hk.npu.gov.ua/

В селе Лежино Запорожской области двое мужчин погибли из-за взрыва гранаты.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Утром 19 января правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Лежино обнаружены тела двух мужчин. На место происшествия выезжали руководство, следственно-оперативная группа отделения полиции, криминалистическая лаборатория и работники взрывотехнического управления.

В доме полицейские обнаружили труп хозяина квартиры, мужчины 1981 года рождения, и местного жителя 1981 года рождения, с осколочными ранениями тела.

Также на месте происшествия были найдены металлические обломки корпуса гранаты "Ф-1", рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства.

"Правоохранители установили, что во время употребления спиртных напитков и, в результате неосторожного обращения с боеприпасом, произошел взрыв. В результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией несчастный случай. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове полиция задержала мужчину, который пришел на работу с гранатой и угрожал ее взорвать.

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