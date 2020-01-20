Школьники смогут подтягивать знания на бесплатных допзанятиях, - Минобразования

У школьников появится возможность подтягивать свои знания по тем или иным предметам на индивидуальных занятиях в школе за государственный счет. Такое нововведение анонсировала министр образования и науки Украины Анна Новосад, передает "Интерфакс-Украина".

"Закон, который на прошлой неделе был принят парламентом, предоставляет такую возможность. Это то, что мы дописали по результатам PISA, что позволяет иметь индивидуальные занятия, если есть определенная потребность улучшить знания по тому или иному предмету. То есть, фактически мы даем право на некое "узаконенное репетиторство" в публичных школах, которое будет оплачиваться за счет государственных средств", - сказала Новосад.

Что касается формата и подхода к допуску к этим занятиям, то министр отметила, что еще необходимо все просчитать.

"Бесспорно, в первую очередь речь идет о ресурсах, и нам нужно это будет каким-то образом ограничить и установить определенный допуск к такой возможности. Этим должны пользоваться те, кто имеет успешность ниже среднего по тому или иному предмету. Наша цель - дать всем возможность иметь знания на уровне, который должен обеспечиваться государством", - добавила Новосад.

На вопрос, не будет ли такой подход иметь риски, что учителя будут спекулировать этими занятиями, чтобы получать себе дополнительный доход, министр отметила, что всегда на любую новацию найдется кто-то, кто будет ее использовать в свою пользу, однако законодательством невозможно урегулировать все потенциальные происки недоброжелателей.

"Мы должны доверять учителям и верить, что школа ставит перед собой задачу предоставить всем хорошие знания. Но, я думаю, что в нормативке мы найдем как все это ограничить. К тому же должно быть понимание, если у учителя весь класс резко становится хуже учиться, и после уроков, предусмотренных планом, все идут на внеклассные уроки, то это будет определенным звоночком для директора, что что-то идет не так", - сказала Новосад.

Напомним, раннее Анна Новосад сообщала, что допуск в школу невакцинированных детей, будет личной ответственностью директора учебного заведения. Такие решения совместно нарабатывают Минздрав и Минобразования.