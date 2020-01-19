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С начала суток на Донбассе произошло 8 обстрелов

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток на Донбассе произошло 8 обстрелов
Фото: Макс Левін

С начала суток 19 января в зоне боевых действий на Донбассе незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня.

В вечерней сводке пресс-центра ООС сообщается, что в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при этом обстрелов участков разведения сил и средств не было.

Боевики в ходе обстрелов использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, в субботу, 18 января, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб украинский военный, еще 10 получили ранения. Боевики совершили бомбардировку с беспилотника и применили тяжелую артиллерию.

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