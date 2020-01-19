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SkyUp возобновит рейсы из Одессы в Киев и Харьков

Старт полетов запланирован на лето 2020 года.

SkyUp возобновит рейсы из Одессы в Киев и Харьков
Фото: facebook/Skyup-airlines

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines намерена летом восстановить выполнение как минимум двух внутренних рейсов, которые связывают Одессу с Киевом и Харьковом, передает сайт Avianews.

Летнее расписание лоу-коста пока не сформировано окончательно, в связи с чем продажи билетов еще не открыты.

В авиакомпании подчеркнули, что сейчас себестоимость внутреннего рейса выше себестоимости рейса за границу, что является сдерживающим фактором для отрасли внутренних авиаперевозок.

При этом развитие направления внутренних рейсов в компании назвали одним из своих стратегических приоритетов и напомнили о важности инициативы Мининфраструктуры об отмене НДС на внутренние рейсы.

Напомним, рейсы SkyUp из Одессы в Киев и Харьков приостановили осенью 2019 года. Вместо них лоу-кост запустил полеты из Киева во Львов, Запорожье, Харьков, а также из Львова в Харьков.

Ранее сообщалось, что лоукостер SkyUp запускает рейсы из Одессы в Тбилиси.

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