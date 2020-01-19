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"Опыт, который мы принесли из плена, никому не нужен и это правильно", - освобожденный журналист Асеев

Бывший узник боевиков ОРДЛО рассказал, что не чувствует освобождения.

"Опыт, который мы принесли из плена, никому не нужен и это правильно", - освобожденный журналист Асеев
Фото: LB.ua

Журналист Станислав Асеев, который вернулся из плена ОРДЛО 29 декабря в результате обмена, в интервью ZN.ua рассказал, что еще не чувствует освобождения.

"Я еще не чувствую освобождения. Я не могу выйти на улицу, выдохнуть и сказать, что наконец-то все кончилось. Нет еще этого ощущения. Да, все сейчас просто. Я могу пойти куда угодно и во сколько угодно. Но время меня просто убивает. У меня постоянное еще допленное ощущение комендантского часа. Мне постоянно кажется, что оно заканчивается. Если я в девять часов на улице, то мне кажется, что нужно поскорее идти домой. Еще я могу зайти в супермаркет и купить все, что угодно… кусочек мыла, который мы там растягивали на четверых и на целый месяц", - рассказал Станислав Асеев. 

"А не так давно я зашел в метро, там сидела девушка, которая в смартфоне перебирала картинки детских подгузников, - продолжает журналист. - И честно говоря, я опешил, мне перехотелось жить... Потому, что я понял, что тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен. И это правильно. Люди просто хотят смотреть сериалы и водить детей в школу. Не надо им рассказывать, что кто-то кому-то там засовывает в задний проход электрод… Ну и что? Как я на это могу повлиять? У меня маленькая дочь и я выбираю ей одежду…", - делится журналист.

"Мое преимущество в том, что я этот момент осознаю. Именно я, а не она. То, что она перебирает эту одежду - правильно. На следующей остановке в вагон зашел парень в камуфляже. И, знаешь, все как рукой сняло. Вагон и другие люди для меня перестали существовать. Вот, казалось бы, я должен идти в обратную сторону от всей этой темы с Донбассом, но как только я увидел военного, это оказалось единственной связью с городом вообще… Конечно, от таких моментов надо избавляться. Но это моя проблема и хорошо, что на сегодня я ее осознаю", - заключил бывший узник донецкой спецтюрьмы "Изоляция".

Напомним, Асеев жил в Донецке и после начала оккупации писал для украинских изданий под псевдонимом Станислав Васин. Летом 2017 года оккупационные власти задержали его, обвинив в работе на Службу безопасности Украины. В октябре 2019 года Асеева приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а через два месяца он вышел на свободу в рамках обмена.

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