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В зоне ООС украинские позиции обстреляли из запрещенного оружия, убит военный

За 19 января режим тишины нарушался 11 раз. 

В зоне ООС украинские позиции обстреляли из запрещенного оружия, убит военный
Фото: voladm.gov.ua

За сутки 19 января в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе противник 11 раз открывал огонь, убит украинский военный.

Обстрел велся из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-мм, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны

"Один обстрел по нашим позициям открывался неподалеку н.п. Пески. Противник применил станковый противотанковый гранатомет – 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие", – сообщили в Минобороны.

Помимо этого, семь раз открывался огонь возле н.п. Ореховое – из артиллерийских систем калибра 122 мм (9 снарядов), из 120-мм минометов (33 мины) и из станковых противотанковых гранатометов (9 выстрелов). 

Неподалеку Новоалександровки обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120-мм (8 мин). 

С начала суток 20 января российские оккупационные войска стреляли из гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Травневого и Луганского. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, 18 января в зоне ООС убили украинского военного, еще 10 были ранены. За сутки огонь открывался 6 раз. 

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