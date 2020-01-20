В зоне ООС украинские позиции обстреляли из запрещенного оружия, убит военный

За 19 января режим тишины нарушался 11 раз.

За сутки 19 января в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе противник 11 раз открывал огонь, убит украинский военный.

Обстрел велся из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-мм, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Один обстрел по нашим позициям открывался неподалеку н.п. Пески. Противник применил станковый противотанковый гранатомет – 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие", – сообщили в Минобороны.

Помимо этого, семь раз открывался огонь возле н.п. Ореховое – из артиллерийских систем калибра 122 мм (9 снарядов), из 120-мм минометов (33 мины) и из станковых противотанковых гранатометов (9 выстрелов).

Неподалеку Новоалександровки обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120-мм (8 мин).

С начала суток 20 января российские оккупационные войска стреляли из гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Травневого и Луганского. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, 18 января в зоне ООС убили украинского военного, еще 10 были ранены. За сутки огонь открывался 6 раз.