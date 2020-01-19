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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одессе пьяный полицейский снес шлагбаум и сбил двух пешеходов

Сотрудник полиции находился вне службы.

В Одессе 27-летний сотрудник полиции, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.

В результате происшествия мужчина 1970 г.р. и женщина 1972 г.р. госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, информирует пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге.По предварительным данным, водитель был нетрезв.

Сейчас на месте работают оперативники. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).

"Кроме того, о происшествии с участием полицейского уведомили работников Государственного бюро расследований", - добавили в полиции.

Ранее в Одессе пьяный водитель на экспертизе обругал врача и разбил голову патрульному.

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