В полиции уточнили количество задержанных после акций на Михайловской площади Киева

В воскресенье на Михайловской площади в Киеве полиция задержала 11 человек. Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.

"После окончания акции участники шли к фуникулера, в настоящее время группа неизвестных бросили в них несколько петард", - рассказали в полиции.

В результате правоохранители доставили в Шевченковский управления полиции 11 человек. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка

Ранее сообщалось, что на Михайловской площади Киева в воскресенье прошла акция, которую левые организовывают ежегодно в день трагической гибели правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых российскими неонацистами в 2009 году.

Акция-протест против ультраправого насилия состоялась в окружении полиции неподалеку от здания МИД Украины. Одновременно с ними на площадь пришли правые, которые решили почтить память жертв левого террора.

Сначала они попробовали бросаться яйцами в левых, этому воспрепятствовала полиция. Но в конце акции, когда левые начали расходиться, в них полетели петарды, после чего правоохранители задержали около 10 человек.

При этом правоохранители действовали довольно осторожно, пытаясь не спровоцировать серьезных столкновений.