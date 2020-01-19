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Иран передумал передавать Украине бортовые самописцы сбитого самолета МАУ

Вчера глава комиссии по расследованию аварии заверил, что "черные ящики" отправят в Украину до конца января.

Иран передумал передавать Украине бортовые самописцы сбитого самолета МАУ
Фото: EPA/UPG

Председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что пока иранские эксперты пытаются расшифровать "черные ящики" сбитого украинского самолета и не приняли решение передавать ли их другим странам. Об этом он сказал в комментарии иранскому агентству IRNA.

"Мы пытаемся расшифровать "черные ящики" здесь, в Иране. Иначе мы можем передать их в Украину или Францию, но пока не принято никакого решения о передаче их в другую страну", - говорится в сообщении.

Ранее, 18 января, Резайефар подтвердил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину до конца января. Цитату чиновника распространило иранское информационное агентство Tasnim.

До этого Резайефар говорил, что Иран не обладает технологиями для расшифровки "черных ящиков" современного Boeing 737, и они могут быть направлены во Францию.

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки). 

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Иран должен был отправить в Украину черные ящики до 15 января включительно, однако по заявлениям заместителя генпрокурора Виктора Трепака, Иран не передал их. Без бортовых самописцев установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.

17 января стало известно, что доступ к бортовым самописцам "на месте" получит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана. 

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