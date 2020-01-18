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Киевляне VS Застройщики

Киевские активисты призвали создать парк вокруг озера, возникшего на месте строительного котлована

Заброшенную территорию сравнили с Центральным парком в Нью-Йорке.

Киевские активисты призвали создать парк вокруг озера на улице Антоновича, которое возникло на месте строительного котлована.

Как сообщил корреспондент LB.ua, в субботу около 20 человек в присутствии полиции осмотрели территорию, чтобы определить план действий по созданию парка.

Фото: Макс Требухов

"Если посмотреть на спутниковую карту, то [эта территория] выглядит, как миниатюрная копия Центрального парка Нью-Йорке. Правда, никто не спешит приводить парк к такому виду, чтобы там можно было гулять. Территория обнесена забором и все, кто о ней «знают», только и ждут, когда это долбанное озеро наконец высохнет, потому что цена земли - огромная! 5 га в самом центре столицы. Но природа и сам Киев решили, что здесь должен быть парк. Теперь очередь за киевлянами", - отметил один из активистов Андрей Медведько.

Фото: Макс Требухов

На месте озера раньше находилось трамвайное депо. В 2005 году его перенесли, а землю выкупил частный инвестор, который планировал построить 30-этажную высотку с торговыми площадями, квартирами и офисами. Но вскоре после начала строительства котлован затопило, работы остановилось, а территория была заброшена.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На сайте Киевского городского совета сейчас собирают подписи под петицией о создании парка вокруг озера. 

"Природа взяла свое, и это место больше похоже на лесное озеро, которое требует благоустройства. Важность появления нового парка заключается в улучшении туристической привлекательности города, создании новых мест для отдыха, приведении территории в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние и озеленении города", - отмечается в ней.

Пока что петиция собрала меньше 3 тысяч подписей при необходимых 10 тысячах.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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