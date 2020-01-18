На Крещение возле водоемов будут дежурить 3000 спасателей

На Крещение в Украине вблизи водоемов будут дежурить более трех тысяч спасателей и 590 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"В каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГосЧС и медицинские работники. В частности, на водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде", - говорится в сообщении.

В ГосЧС призвали граждан ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по номеру "101".

Ранее сообщалось, что в Киеве обустроили 16 мест для купания на Крещение. В ПЦУ напомнили, что купание в проруби грехов не смывает.