КГГА советует киевлянам временно отказаться от поездок на автомобилях из-за смога

Киевская государственная городская администрация призвала жителей Киева по возможности отказаться от поездок на автомобилях для снижения загрязнения воздуха в городе, об этом говорится на сайте ведомства.

В КГГА заявили, что "лучшим путем для снижения загрязнения воздуха является минимизация использования частного транспорта, а взамен - использование общественного транспорта, особенно в часы пик".

Отмечается, что Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки).

"По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усилением ветра и понижением температуры", - заявили в КГГА, добавив, что киевлянам стоит избегать прогулок у автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.

В ведомстве отметили, что в 2020 году будут построены первые четыре поста мониторинга атмосферного воздуха на левом берегу Киева, также начнется строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия".

Напомним, в конце октябре в Киеве были сильные туманы, активисты тогда заявляли, что город накрыло сильным смогом, а показатели качества воздуха были запредельно низкими. Несмотря на это, киевские власти опровергали аномальное загрязнение воздуха.