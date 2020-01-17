Суд арестовал счета "Киевметростроя" по делу растраты при строительстве метро на Виноградарь

Прокуратура ходатайствует о передаче этих средств в Агентство по розыску и менеджмента активов.

Печерский районный суд Киева наложил арест на банковские счета компании "Киевметрострой" по делу о растрате денег при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Об этом сказано в пресс-службе Офиса генпрокурора.

16 января по ходатайству Офиса суд наложил арест на средства на банковских счетах "Киевметрострой" и его обособленных подразделений.

Это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами "Киевметростроя" и подконтрольных других компаний при строительстве участка метро на Виноградарь.

Далее Офис генпрокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

Напомним, в ноябре 2018 года "Киевметрострой" выиграл аукцион на строительство метро на Виноградарь в Киеве, поскольку компания предложила цену за выполнение работ на 12 млн грн ниже ожидаемой стоимости.

16 января в "Киевметрострое" сообщили, что сроки завершения строительных работ по строительсву метро на Виноградарь откладываются на год. Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин заявлял, что предприятие катастрофически отстает от графика.

18 декабря сообщалось, что акционеры ПАО "Киевметрострой", которые являются генподрядчиком по строительству метро на Виноградарь, решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав из-за низких темпов строительства.