Причину возгорания выясняют специалисты, погибших и пострадавших нет.

В четверг днем в Хмельницком произошел масштабный пожар на складе автозапчастей.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"16 января в 15:30 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС области поступило сообщение о пожаре, возникшем на складе автозапчастей на ул. Заводской в областном центре. По повышенному номеру вызова на место происшествия были направлены дежурные отделения спасателей Хмельницкого гарнизона. На момент прибытия первого подразделения площадь пожара достигла 160 кв.м, существовала угроза дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.

Из-за сильной задымленности пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Тушение огня также осложняла большое горючая нагрузка.

Тем не менее, пожарным удалось локализовать огонь в 16:01, а окончательно потушить - в 16:35.

Фото: dsns.gov.ua

К тушению привлекались 30 человек личного состава и восемь единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

На месте также был развернут штаб пожаротушения и работала оперативная группа во главе с замначальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Александром Гориным.

Фото: dsns.gov.ua

Причину возгорания выясняют специалисты. Погибших и пострадавших не обнаружено.

Напомним, ранее в Киеве к 13-й государственной пожарно-спасательной части в Днепровском районе подъехал мусоровоз, который загорелся во время движения.