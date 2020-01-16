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С начала суток на Донбассе погиб один военнослужащий

С начала суток на Донбассе погиб один военнослужащий
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска девять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате один военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли защитников  Новотроицкого - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Восемь обстрелов зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды рядом с населенным пунктом Новотошковское - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин; возле Мироновского - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункт Новозвановка - из снайперской винтовки; дважды возле Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм.

Напомним, 15 января на Донбассе от пули снайпера боевиков погиб старший солдат 92 омбр им. кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин.

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