Гончарук поблагодарил "Киборгов" за их подвиг

"В этот день я благодарю украинцев, которые продемонстрировали сверхчеловеческую выдержку, силу и необычайную мужественность".

Премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил военнослужащих и добровольцев, которые обороняли Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах, а также почтил память погибших.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В этот день я благодарю украинцев, которые продемонстрировали сверхчеловеческую выдержку, силу и необычайную мужественность - наших "Киборгов". Тем из вас, кто вернулся к родным, и тем, кто заступил на вечную оборону родной Украины. Ваш подвиг навсегда в наших сердцах", - написал премьер.

Напомним, оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня, с мая 2014 по январь 2015 года, после чего ДАП был сдан сепаратистам по условиям Минских договоренностей.

В декабре 2015 года Генштаб выложил официальную историю боев за ДАП. По событиям также сняли фильм и вышла книга Сергея Лойко "Аэропорт".