В 2019 году в Украине ухудшилась свобода слова, - Институт массовой информации

В течение 2019 года Институт массовой информации зафиксировал в Украине 243 случая нарушений свободы слова. В 2018 году таких случаев было зафиксировано 235. Об этом сообщается на сайте ИМИ.

"243 случая нарушений свободы слова зафиксировали эксперты Института массовой информации в Украине в течение 2019 года. Из них 172 случая касались физической агрессии против журналистов", - сказано в сообщении института.

Впервые за последние три года в Украине произошло убийство журналиста. Институт напомнил ситуацию, когда 20 июня 2019 в больнице скончался Черкасский журналист Вадим Комаров, на которого раннее напали.

Основными категориями нарушений свободы слова в Украине в 2019 году были:

препятствование законной журналистской деятельности - 99 случаев (больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было зафиксировано 96 препятствований);

угрозы - 37 случаев (больше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 33 угрозы);

избиения - 23 случая (меньше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 31 избиение);

непредоставление доступа к информации - 21 случай (больше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 19);

кибератаки и юридический давление - по 18 случаев (в предыдущем году - 15 кибератак, случаев юрдавления - 13). Фото: ИМИ

По сравнению с 2018-м годом, в Украине увеличилось количество случаев цензуры - 6 (два за 2018 год). По данным мониторинга ИМИ, это произошло из-за усиления цензуры медиасобственников. В частности, с телеканала ZIK уволились сотни журналистов в знак протеста против цензуры, о чем они делали отдельное заявление.

Среди регионов Украины по количеству нарушений лидирует Киев и область (89 случаев). Второе место по количеству нарушений заняла Одесская область (19 случаев), третье место - Волынь (15), четвертое - Днепропетровская с 14 случаями, пятое место (по 13 случаев соответственно) разделили Николаевская и Полтавская области.

"Причина ухудшения ситуации со свободой слова заключается в несистемном подходе к расследованиям нарушений, росте давления медиасобственников и политиков, что тоже способствует дискредитации профессии журналиста, а также в слабой солидарности в среде журналистов", - отметила руководительница отдела мониторинга свободы слова ИМИ Екатерина Дячук.

Напомним, в ноябре 2019 года в ИМИ сообщили, что сначала года зафиксировано 208 случаев, когда журналисты пострадали из-за свое профессиональной деятельности. В 147-ми случаях это была физическая агрессия.