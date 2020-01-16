"Ищем новых, а не своих", - Офис генпрокурора объявил о наборе команды

С 1 января 2020 года прокурорам повысили зарплату с 7 тысяч гривен до около 29 тысяч.

Офис генпрокурора объявил, что со следующей недели начнет прием документов на вакантные должности. Об этом сообщили на фейсбуке Офиса.

"Мы ищем профессиональных и добропорядочных специалистов, которые не работали в старой прокуратуре, и имеют потенциал эффективно работать и стать будущим новой прокуратуры", - отметили в Офисе генпрокурора.

Кроме того, если человек имеет профильное образование, безупречную репутацию и стремится сделать карьерный шаг вперед "и начать менять систему изнутри – это идеальная возможность стать частью команды Офиса генерального прокурора".

Среди гарантий: конкурентная зарплата, поскольку с 1 января 2020 года прокурорам ее повысили с 7 тысяч гривен до приблизительно 29 тысяч, профессиональные тренинги и понятную систему стандартов деятельности.

Подробнее узнать об условиях отбора можно на сайте.

Напомним, со 2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры. Верховная Рада создала Офис генерального прокурора 19 сентября. Максимальное количество сотрудников прокуратуры сокращается с 15 тыс. до 10 тыс.