"Офис генерального прокурора "вставил нож" в спину николаевских корабелов", - инвестор завода "Океан" Василий Капацына

Ответственность за возможную остановку работы судостроительного завода «Океан» и увольнение трудового коллектива будет лежать на Офисе генерального прокурора и лично Руслане Рябошапке. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил инвестор судостроительного завода «Океан», николаевский бизнесмен Василий Капацына.

«Моя команда создала 700 рабочих мест, до лета мы планировали довести численность завода до 1000 человек. У нас сейчас в работе 6 иностранных заказов. У заказчика возникает вопрос: а как теперь мы теперь будем выполнять заказы, если завод арестован? У меня, как собственника, вопрос: а кто мне компенсирует простой? У сотрудников вопрос: что будет с ними, если не будет заказов? Какой заказчик придет, когда завод арестован? Наши работники опять разъедутся на европейские верфи?» - заявил Василий Капацына, комментируя арест, который на имущество завода «Океан» был наложен Печерским судом по инициативе Офиса генерального прокурора 13 января 2019 года.

Василий Капацына заявил, что многие из рабочих завода «Океан» сегодня вернулись работать в Николаев, оставив работу на иностранных верфях. Также по словам Капацыны, его команда инвестировала в модернизацию оборудования завода «Океан» 1,5 млн долл. США в 2019 году. Также в 2019 году «Океан» заплатил 44,9 млн грн налогов. При этом после пресс-конференции он уточнил, что на 2020 год инвестиции в модернизацию завода запланированы на уровне 5 млн долл. США.

«В первых числах января мы подписали контракт на поставку современной плазменной машины по нарезке металла. Завод развивается, все ждут от «Океана» восстановления украинского судостроения. По дороге (на пресс-конференцию) мне позвонили из Министерства обороны Украины, все спрашивают: «Что это?». Единственный завод, который мы пытаемся восстановить, способный строить военные корабли для Военно-морских сил Украины. Сегодня на выходе конкретный заказ Министерства обороны, все понимают, что этот заказ может выполнить единственный судостроительный актив Украины - это «Океан». Что мы сегодня имеем? Я собственник завода, у меня есть вопрос. Собственность - это святое право со времен римского права, есть Конституция Украины. Почему меня, собственника, не позвали в Офис Генеральной прокуратуры, не спросили меня, не позвали арбитражного управляющего, которая сопровождала всю ситуацию с заводом «Океан»? На все вопросы есть ответ», - сказал Василий Капацына.

Он публично обратился к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой немедленно его допросить.

«Я вчера предпринимал серьезные меры, чтобы встретиться с Генеральным прокурором. У меня не получилось. И поэтому я здесь, я хочу в публичной плоскости обратиться к Генеральному прокурору господину Рябошапке. Примите меня, опросите Ирину Сербин (ликвидатора ПАО НСЗ «Океан»), целый рад других юристов, причастных к процедуре банкротства. Я прошу Руслана Рябошапку немедленно меня допросить. Сегодня, завтра. Я в Киеве, я жду. Потому что, если мы не снимем ситуацию в ближайшие дни, у этого завода нет будущего. И мы никогда не будем возвращать украинских корабелов домой, никогда. А мы для этого сделали все. Мы идем на марше, а нам нож в спину» - цитирует Василия Капацыну издание НикВести.

По мнению Капацыны, арест ЦИК "Океана" – часть спецоперации Игоря Юсуфова (бывший член совета директоров российского "Газпрома") совместно с ФСБ России, направленной на то, чтобы не дать Украине восстановить судостроительные мощности.

"Я хочу обратиться к президенту Украины: уважаемый Владимир Александрович, вы главнокомандующий. Создать военный флот, построить корабли для наших ВСУ сегодня можно только на заводе "Океан". Безусловно, в кооперации с другими судостроительными активами, но квалификация, соответствующее оборудование и возможности есть только на этом заводе. И сегодня в России сделали все, чтобы руками украинской власти и правоохранительных органов уничтожить этот завод», - заявил Капацына.

Напомним, 14 января 2019 года в Офисе генерального прокурора заявили, что по инициативе ОГП Печерский суд арестовал имущественный комплекс ПАО НСЗ «Океан». Текст решение суда все еще не обнародован.