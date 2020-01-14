Для военнослужащих-контрактников не достроили 102 казармы из запланированных 184
Для военнослужащих-контрактников не достроили 102 казармы из запланированных 184
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
Гончаренко заявил об открытии уголовного производства в отношении Трубы
Гончаренко заявил об открытии уголовного производства в отношении Трубы
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Казус Филарета
Казус Филарета
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Минфин начинает подготовку трехлетней бюджетной декларации

Маркарова показала карту работы по декларации и по бюджету на 2021 год.

Минфин начинает подготовку трехлетней бюджетной декларации
Оксана Маркарова
Фото: Макс Левин

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что ведомство начинает подготовку трехлетней бюджетной декларации на 2021-2023 годы.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Бюджетный процесс никогда не заканчивается. Начинаем подготовку трехлетней декларации на 2021-2023 годы", - написала Маркарова.

Она также показала карту работы Минфина по декларации и по бюджету на 2021 год.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Напомним, Верховная Рада ввела трехлетнее бюджетное планирование в декабре 2018 года. Отмечалось, что это -

 важнейшая бюджетная реформа, над которой Минфин работал три года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также