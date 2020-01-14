Минфин начинает подготовку трехлетней бюджетной декларации

Маркарова показала карту работы по декларации и по бюджету на 2021 год.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что ведомство начинает подготовку трехлетней бюджетной декларации на 2021-2023 годы.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Бюджетный процесс никогда не заканчивается. Начинаем подготовку трехлетней декларации на 2021-2023 годы", - написала Маркарова.

Она также показала карту работы Минфина по декларации и по бюджету на 2021 год.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Напомним, Верховная Рада ввела трехлетнее бюджетное планирование в декабре 2018 года. Отмечалось, что это -

важнейшая бюджетная реформа, над которой Минфин работал три года.