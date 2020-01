Китайцы купили 49,9% акций украинской биржи ПФТС

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) намерена купить пакет АО "Фондовая биржа ПФТС" в размере 49,9%.

Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия информации НКЦБФР.

При этом компании Primeview LTD (8,5%, Белиз), Dakal LTD (9,37%, Белиз), Crookston Limited (9,06%, Белиз) и Boline LTD (9,21%, Маршалловы острова), бенефициары которых неизвестны, вышли из состава владельцев биржи ПФТС.

Компания Parvana LTD снизила свою долю с 8,9% до 0,11%. В то же время ООО "Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов "Альтана Инвестмент Менеджмент" увеличила долю с 2,3% до 5,1%.

В декабре 2018 года Антимонопольный комитет разрешил BOCE войти в капитал ПФТС. Тогда сообщалось, что китайцы могут купить более 25% акций биржи.

Фондовая биржа ПФТС является одной из старейших на украинском фондовом рынке.

Bohai Commodity - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в 1 трлн долларов. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета Тяньцзиня, КНР.

В июне 2017 года Bohai Commodity купила украинский госбанк УБРР.