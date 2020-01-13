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В Швейцарии по делу о "вышках Бойко" арестовали счета семьи экс-нардепа Бакулина, – Лещенко

На них содержались 60 млн швейцарских франков. 

В Швейцарии по делу о "вышках Бойко" арестовали счета семьи экс-нардепа Бакулина, – Лещенко
Евгений Бакулин
Фото: argumentua.com

Швейцария наложила арест на 60 миллионов франков на счетах банков, которые, вероятно, принадлежат детям нардепа VIII созыва и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина

Средства арестованы в рамках уголовного дела по так называемым вышкам Бойко – захваченных Россией украинских вышек для добычи нефти и газа в Черноморском шельфе. Об этом сообщил в Telegram бывший народный депутат и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко

"Счета зарегистрированы на офшорные компании с Белиза и Британских Виргинских островов, за которыми, по данным следствия, стоят Бакулины. Дети Бакулина пытались обжаловать в швейцарском суде передачу Украине информации о выявленных у них счетах в Швейцарии, однако суд дал согласие на передачу этой информации Украине. Согласно декларации о доходах, дети Бакулина являются гражданами России. Сам Бакулин после вынесения ему подозрения по делу вышек Бойко сбежал, предположительно, в Россию", – уточнил Сергей Лещенко.

Счета арестованы в двух банках: Bank Rothschild & Co (Цюрих) и EFG Bank (Лугано). 

"Из них сын и дочь Бакулина пытались обжаловать передачу информации Украине в отношении счетов, где хранилось 13,7 миллионов долларов и 12,7 миллионов евро", – сообщил экс-нардеп.

В июле 2019 Федеральная прокуратура в Берне уже арестовывала 60 миллионов франков на счетах швейцарских банков "в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна "Нафтогаз". Как пишет DW, контроль над счетом, на который, предположительно, вывели $25 миллионов, имели дети Бакулина.

Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. Его, среди прочего, обвиняют в причастности к незаконному завладению денежными средствами компании "Черноморнефтегаз" в сумме более 3,2 млрд грн при осуществлении закупок самоподъемных буровых установок "Петр Годованец" и "Украина" (дело о так называемых вышках Бойко).

В 2010-2011 гг., когда Юрий Бойко возглавлял Минэнерго, "Черноморнефтегаз" за 800 млн долларов купил две самоподъемные плавучие буровые установки пятого поколения "Петр Годованец" и "Украина". Победителями тендеров стала латвийская компания Rigas Kugu Buvetava и Highway Investment Processing LLP из Уэльса. Цена производителя была почти вдвое меньше, чем заплатил "Черноморнефтегаз"

В ноябре 2019 прокурорская группа во главе с прокурором Генеральной прокуратуры Константином Куликом передала в Печерский районный суд обвинительный акт в отношении Евгения Бакулина. Бакулин был объявлен в розыск в апреле 2018 года. 

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