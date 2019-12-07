Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО
Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО
Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке
Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского
​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского
Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти
Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
ГлавнаяЭкономикаБизнес

ЦТС: Лещенко станет членом набсовета "Укрзализныци"

Государство планирует поменять двух представителей в набсовете УЗ.

ЦТС: Лещенко станет членом набсовета "Укрзализныци"
Фото: Макс Левин

Бывший депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко станет членом наблюдательного совета "Укрзализныци".

Об этом пишет профильное издание ЦТС со ссылкой на источник в Министерстве инфраструктуры.

Сергей Лещенко и Олег Журавлев (юрист, советник министра Владислава Криклия) будут представлять государство в набсовете и заменят Даниэля Билака и Константина Марьевича.

Подведение итогов конкурса комитетом по отбору руководителей госпредприятий состоялось 6 декабря. Часть членов Комитета по отбору, по информации источника, подписала протокол о результатах конкурса с примечаниями.

Сейчас в состав набсовета "Укрзализныци" входят четыре независимых члена и три представителя государства.

Напомним, что бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем при новой власти стал заместителем генерального директора "Укроборонпрома", а Светлана Залищук - советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также