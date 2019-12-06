В Украине с 1 марта могут отменить выезд в Россию без загранпаспорта
В Украине с 1 марта могут отменить выезд в Россию без загранпаспорта
Зоряна Скалецька: "В міністерстві є дійсно дуже багато людей, на котрих не можна покластися"
Зоряна Скалецька: "В міністерстві є дійсно дуже багато людей, на котрих не можна покластися"
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Украина и Россия проводят в Вене переговоры по газу, - Минэнерго РФ

В переговорах задействованы Газпром, Нафтогаз и оператор ГТС Украины.

Украина и Россия проводят в Вене переговоры по газу, - Минэнерго РФ
Фото: money.cnn.com

"Газпром", "Нафтогаз" и оператор газотранспортной системы Украины проводят в Вене переговоры по газу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака.

На вопрос, на каком уровне в данный момент проходят переговоры по газу в Вене, он сказал: "На уровне корпораций". «Газпром», «Нафтогаз» и оператор газотранспортной системы Украины. Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке", - добавил министр.

Напомним, "Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд. Слушания в Амстердаме о принудительном взыскании с российского "Газпрома" $3 млрд в исполнение решения Стокгольмского арбитража прошли в пользу Украины. Ожидаемая дата вынесения решения - 25 февраля 2020.

15 ноября Владимир Зеленский подписал закон о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). Анбандлинг "Нафтогаза" - это необходимое условие для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также