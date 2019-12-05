Саудовский нефтяной концерн стал самой дорогой компанией мира

Саудовский нефтяной концерн Aramco в результате первичного размещения акций (IPO) собрал рекордные 25,6 млрд долларов.

Его акции на бирже в Эр-Рияде в четверг, 5 декабря, торговались по 32 риала за единицу по верхней границе назначенного ценового коридора, передает DW.

В итоге нефтяная компания из Саудовской Аравии стала самой дорогой публичной компанией в мире - со стоимостью 1,7 трлн долларов. Это намного больше, чем любая другая компания в мире. Для сравнения, Apple и Microsoft стоят сейчас около 1,1 трлн долларов.

В ходе IPO Aramco превзошел показатель по привлечению средств, достигнутый китайским интернет-магазином Alibaba, который в 2014 году привлек 25 млрд долларов на бирже в Нью-Йорке.