Гончарук запустил программу дешевых кредитов для предпринимателей

Кабинет министров Украины готовит к запуску программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1,5 млн грн на 5 лет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Правительственный портал.

Эта программа является продолжением инициативы Президента Украины Владимира Зеленского, о которой он говорил в своем недавнем видеообращении к заробитчанам.

"Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь", - отметил Алексей Гончарук.

По его словам, сейчас нарабатывают все необходимые решения для запуска. Уже в ближайшее время начнут принимать заявки. Сейчас уже работает веб-портал http://smeprogram.guf.gov.ua/, где можно оставить запрос на участие в программе.

"5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%!); 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн ", - пояснил соотношение процентных ставок Гончарук.

Как отметил премьер, стартапы смогут участвовать от начала своей деятельности, а действующий бизнес, если работает минимум 12 месяцев. При этом, сам участник программы должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

"Для участия понадобится бизнес-план, если вы планируете бизнес с нуля. Если уже работаете, то нужна положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина ", - подчеркнул Алексей Гончарук.