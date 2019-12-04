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Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту

"Надеюсь, это запросная позиция и удастся как-то позиции согласовать".

Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина выдвинула экономически неприемлемые условия для транзита газа.

Об этом он сказал на брифинге в среду после встречи в Москве с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщается на сайте Кремля.

"Мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене. Правда условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономические неприемлемые пока. Но я надеюсь, это запросная позиция и удастся как-то позиции согласовать", - сказал он.

Напомним, что глава "Газпрома" Алексей Миллер также пожаловался, что Украина выставила очень высокие тарифы на транзит на ближайшие годы.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.

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