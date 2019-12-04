Зеленский хочет договориться с Путиным об обмене "всех на всех" до Нового года

Президент убежден, что можно договориться о выводе боевиков с Донбасса, "если все стороны заинтересованы в завершении боевых действий".

Президент Владимир Зеленский надеется, что на встрече лидеров стран "нормандской четверки" он сможет договориться с российским президентом Владимиром Путиным об обмене пленными и политзаключенными в формате "всех на всех" до Нового года.

Об этом он заявил на брифинге по результатам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, сообщается на сайте президента.

Одним из главных вопросов на переговорах, по словам Зеленского, станет возвращение в Украину всех пленных.

"Моряков, политических пленных мы вернули, но не всех. Для меня это важный гуманитарный, очень личный вопрос. Я действительно хочу большого освобождения, которое называется «обмен всех на всех». Меня интересуют все наши, чтобы они были дома", - сказал Зеленский.

Также, по убеждению президента, на переговорах можно будет "достичь взаимопонимания по выводу всех незаконных вооруженных формирований, если все стороны заинтересованы в завершении боевых действий".

"Если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим мы, то мы можем достичь серьезных результатов по полному выводу всех войск, незаконных вооружений. Это важный вопрос. Я хотел бы понимать рамки сроков", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что на переговорах Украина будет поднимать вопрос возможности и формата проведения местных выборов на Донбассе.

"Для нас важно, чтобы это происходило по законодательству Украины. Очень важно, чтобы на местных выборах были представлены все наши партии по закону Украины, чтобы были не только наши, но и иностранные наблюдатели. И чтобы был открыт безопасный доступ журналистам", - подчеркнул президент.

Также украинская сторона поднимет вопрос формата и сроков передачи российско-украинской границы под контроль Украине.

Левен, в свою очередь, отметил, что Швеция поддерживает проведение встречи в "нормандском формате". "Общая цель – нахождение пути для решения этого конфликта. Бесспорно, Украина и украинский президент господин Зеленский готовы делать что-то конкретное сейчас. Пришло время России взять ответственность", - подчеркнул он.

По мнению Левена, "нормандский формат" является наилучшим путем для достижения ожидаемых результатов.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки".

Ранее на совещании в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.