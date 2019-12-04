Зеленский заявил, что не знал о заморозке военной помощи США в момент разговора с Трампом

Президент Украины отметил, что скандал с американским коллегой никак на его работу не повлиял.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на момент разговора с президентом США Дональдом Трампом не знал, что Штаты заблокируют часть военной помощи. Он также сказал, что скандал с импичментом Трампа никак не влияет на его работу.

"При всем уважении к нашему стратегическому партнеру, но у нас независимая Украина и есть более приоритетные проблемы", - ответил он на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Напомним, что 3 декабря New York Times опубликовали материал, в котором, ссылаясь на слова бывшей замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, говорилось, что Украина знала о приостановлении выделения средств еще в июле. Зеркаль это стало известно из дипломатической телеграммы, направленной из Вашингтона спустя пару дней после беседы Трампа и Зеленским.

После этого Зеркаль раскритиковала интервью с ней, назвав его примером манипуляции.

"То, что было в той статье, которая сегодня вышла, оно очень-очень далеко от действительности. И это такой пример манипуляции, который я считала присущий только российской пропаганде", - отметила дипломатка.

Как известно, в августе Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В сентябре Администрация США сняла блокировку 250 млн долларов, предназначенных для военной помощи Украине, которая была введена для проверки использования данных средств.

В США идет расследование возможного давления Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Считается, что он, требуя старта расследования в Украине дела против своего главного оппонента Джо Байдена и его сына Хантера, мог задерживать выделение военной помощи.