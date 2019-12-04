В Германии задержали экс-нардепа Онищенко (обновлено)
В Германии задержали экс-нардепа Онищенко (обновлено)
​Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса
​Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
"Слуга народа" выбрала на замену Яременко кандидата, который проиграл внутренние "праймериз" (обновлено)
"Слуга народа" выбрала на замену Яременко кандидата, который проиграл внутренние "праймериз" (обновлено)
Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
Близкий соратник Трубы попался на взятке в $150 тыс., - СМИ
Близкий соратник Трубы попался на взятке в $150 тыс., - СМИ
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
ГлавнаяПолитика

Зеленский заявил, что не знал о заморозке военной помощи США в момент разговора с Трампом

Президент Украины отметил, что скандал с американским коллегой никак на его работу не повлиял. 

Зеленский заявил, что не знал о заморозке военной помощи США в момент разговора с Трампом
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на момент разговора с президентом США Дональдом Трампом не знал, что Штаты заблокируют часть военной помощи. Он также сказал, что скандал с импичментом Трампа никак не влияет на его работу.

"При всем уважении к нашему стратегическому партнеру, но у нас независимая Украина и есть более приоритетные проблемы", - ответил он на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. 

Напомним, что 3 декабря New York Times опубликовали материал, в котором, ссылаясь на слова бывшей замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, говорилось, что Украина знала о приостановлении выделения средств еще в июле. Зеркаль это стало известно из дипломатической телеграммы, направленной из Вашингтона спустя пару дней после беседы Трампа и Зеленским. 

После этого Зеркаль раскритиковала интервью с ней, назвав его примером манипуляции.

"То, что было в той статье, которая сегодня вышла, оно очень-очень далеко от действительности. И это такой пример манипуляции, который я считала присущий только российской пропаганде", - отметила дипломатка.

Как известно, в августе Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В сентябре Администрация США сняла блокировку 250 млн долларов, предназначенных для военной помощи Украине, которая была введена для проверки использования данных средств.

В США идет расследование возможного давления Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Считается, что он, требуя старта расследования в Украине дела против своего главного оппонента Джо Байдена и его сына Хантера, мог задерживать выделение военной помощи. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также